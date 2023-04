Associações lançam portais imobiliários para “proteger consumidores”

Casa Yes e Habitar Portugal são os nomes dos dois portais que as duas principais associações da mediação vão lançar no Salão Imobiliário de Portugal (SIL), que se realiza de 4 a 7 de maio no Parque das Nações.

A “proteção do cliente final” é, na opinião dos responsáveis das duas associações de mediação — a Associação dos Profis­sionais e Empresas de Media­ção Imobiliária (APEMIP) e a Associação dos Media­dores do Imobiliário de Portugal (ASMIP) —, o principal objetivo que levou à criação das plataformas, que garantem só vão aceitar anúncios e publicações de empresas com licença válida, que é dada pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), entidade reguladora do sector. O objetivo das plataformas digitais — de acesso gratuito para os consumidores — será, assim, segundo os seus promotores, o de “afastar as empresas e os empresários que atuam de forma clandestina e colocam em causa a imagem e o funcionamento da própria atividade”.