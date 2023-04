PRR: Distrito de Vila Real recebeu 16,9 milhões de euros da ‘bazuca’

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o distrito de Vila Real já viu aprovados 132,8 milhões de euros de apoios da ‘bazuca europeia’ a investimentos públicos e privados a concretizar até 2026.

Entre adiantamentos às empresas, famílias, autarquias, universidades e demais promotores espalhados pelos diferentes concelhos de Vila Real, o distrito recebeu 16,9 milhões de euros do PRR.

O balanço, à data de 21 de abril de 2023, foi extraído do Portal Mais Transparência. Então, o município de Vila Real respondia por mais de metade dos fundos europeus aprovados a este distrito.

Os três municípios que mais fundos receberam da ‘bazuca’ europeia até ao momento são: Vila Real (8,4 milhões de euros), Chaves (3,3 milhões de euros) e Alijó (1,6 milhões de euros). Em nenhum outro concelho, os recebimentos superaram a fasquia do milhão de euros. No fim da tabela, estão Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Murça, onde os pagamentos do PRR rondam os cem mil euros até à data.

Projetos aprovados por concelho

A Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro está envolvida em mais de metade do investimento aprovado no concelho de Vila Real, desde projetos de alojamento estudantil à participação na agenda mobilizadora para aumentar a competitividade do sector vitivinícola Vine and Wine Portugal.

Outros grandes projetos estão a cargo do município de Vila Real e do ForestWise, o laboratório colaborativo para a gestão integrada e floresta e do fogo. Os maiores investimentos da autarquia são nos sistemas de produção e armazenamento de energia renovável da zona industrial de Constantim, na reabilitação de 84 fogos em Vila Nova de Cima e Bairro Sá Carneiro e nas obras de adaptação do edifício do centro histórico que irá albergar a Loja do Cidadão de Vila Real.

Em Chaves, o maior investimento é nas energias renováveis do Parque Empresarial a cargo do município. Em Alijó, o destaque vai para as parcerias estabelecidas pelos privados: a Sociedade Agrícola Vale de São Martinho participa na agenda mobilizadora Vine and Wine Portugal e a Palmiresíduos no pacto de inovação News Generation Storage.

Em Santa Marta de Penaguião ou Peso da Régua, dominam as obras reabilitação de fogos pelos municípios. Em Ribeira de Pena, o maior investimento autárquico é na residência para idosos. Em Vila Pouca de Aguiar, é na Loja do Cidadão.

Em Valpaços, o destaque vai para o complexo residencial do Pinheiro Manso, um projeto de habitação colaborativa e comunitária a cargo da Santa Casa da Misericórdia. Várias comunidades locais de Boticas apostam em acrescentar valor ao pinhal através da resinagem. Em Mondim de Basto, é a indústria do granito que aproveita os fundos do PRR para investir na descarbonização.

Os restantes concelhos do distrito de Vila Real estão a captar apoios de menor montante, sobretudo para criação de emprego, eficiência energética, formação de adultos ou aquisição de veículos elétricos.