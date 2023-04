Empresa dona da Louis Vuitton supera a barreira dos 500 mil milhões de dólares em bolsa

A LVMH, conglomerado francês de produtos de luxo dono da Louis Vuitton, alcançou a meio da manhã desta segunda-feira, 24 de abril, uma capitalização bolsista de 454 mil milhões de euros, ou mais de 500 mil milhões de dólares - a primeira vez que uma empresa europeia atinge esta marca, segundo a agência Bloomberg.

Este marco alcançado pela LVMH - cuja denominação por extenso é LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE - deve-se em grande parte aos indicadores reportados pelo conglomerado francês há duas semanas, a dar conta de uma subida de 17% das receitas no primeiro trimestre para 21 mil milhões de euros. Um recorde para a empresa liderada por Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo de acordo com a lista de 2023 da revista norte-americana Forbes, com uma fortuna de 211 mil milhões de dólares.

O dinamismo do primeiro trimestre de 2023 deveu-se principalmente à recuperação dos mercados europeu e japonês, e à reabertura dos mercados asiáticos depois das restrições pandémicas dos últimos anos.

A força do euro face ao dólar - numa altura em que se perspetiva o abrandamento do ritmo de aumento dos juros nos EUA - está a ajudar ao bom desempenho do conglomerado de produtos de luxo, acrescenta a Bloomberg.

Em 2022, a LVMH já tinha alcançado lucros recorde de mais de 14 mil milhões de euros, num crescimento homólogo de 17%.

A LVMH torna-se, assim, na 10.ª maior empresa a nível global (substituindo nessa posição a Tesla, com uma capitalização bolsista de 499 mil milhões de dólares), numa lista encabeçada por duas tecnológicas norte-americanas: a Apple (com uma capitalização bolsista de 2,6 biliões de dólares) e a Microsoft (2,1 biliões de dólares). Ambas seguidas pela petrolífera do estado da Arábia Saudita, a Saudi Aramco (2 biliões de dólares), de acordo com dados do Companies Market Cap e do Google Finance.

A LVMH é dona de marcas como Tiffany & Co., Christian Dior, Kenzo, Bulgari, Moët & Chandon, e Veuve Clicquot, entre outras. Fechou a sessão desta segunda-feira em alta de 0,01% nos 901,80 euros por ação.