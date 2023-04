Serra da Estrela renova edifícios a 2000 metros de altitude

O estado de abandono da zona da Torre e das construções degradadas que pontuam no local mais alto do território continental tem os dias contados. A Turistrela, concessionária turística da montanha, quer demolir as construções abandonadas, recuperar as torres da Força Aérea e ordenar a circulação rodoviária, com a construção de um teleférico e a recuperação urbanística de três aldeias.

O teleférico será o ponto de acesso a um “edifício circular, de impacto ambiental nulo, e que vai aproveitar a rede de túneis que foi criada para fazer a ligação entre as torres militares”, conta Rui Pinto Guilherme, o autor do projeto.