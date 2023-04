Memórias da primeira corretora portuguesa: “Fiquei muito ofendida” com o ‘gato por lebre’ de Cavaco em 1987

A famosa frase de que na Bolsa se vendia “gato por lebre”, dita pelo então primeiro-ministro, Cavaco Silva, gerou, na altura, uma onda de indignação nos protagonistas do mercado de ações. Maria Cândida Rocha e Silva, a primeira mulher corretora oficial em Portugal, não foi exceção. Ela obteve o alvará de corretora em 1981 e iniciou a atividade em 1982, no Porto. “Fiquei muito ofendida, a princípio. Zanguei-me mesmo muito numa primeira leitura. Fiquei triste. Senti-me injustiçada”, diz-nos. Depois, passada a reação a quente, concluiu: “A ofensa não era para mim. Nós éramos intermediários.”

Confessa que “nunca percebi bem as razões” das declarações na noite de 13 de outubro do então primeiro-ministro. As quebras no índice S&P 500 em Nova Iorque começaram no dia seguinte, a 14 de outubro, com perdas perto de 3%. No dia seguinte, mais 2,3% de queda. Na sexta-feira, dia 16, cai 5,1%, uma correção já mais significativa. O fim de semana trouxe uma pausa, mas o secretário do Tesouro norte-americano, James Baker, ameaçou no sábado desvalorizar o dólar. Foi como gasolina no fogo. Na segunda-feira seguinte, dia 19, é o pânico — a quebra foi brutal, mais de 20%, a maior da história de Wall Street. “É curioso”, acha ainda hoje Maria Cândida Rocha e Silva sobre esta sequência, onde a frase do então primeiro-ministro português surge como que por antecipação. “Pensei que [Cavaco Silva] tivesse alguma informação privilegiada. Mas provavelmente foi mera coincidência. Não sei”, acrescenta.