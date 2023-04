Fórum para a Competitividade estima crescimento do PIB entre 1,25% e 1,75% este ano

O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa registe um "forte abrandamento" este ano para entre 1,25% e 1,75% e para entre 1% e 2% em 2024, segunda uma análise esta sexta-feira divulgada.

"O Fórum para a Competitividade estima um forte abrandamento do crescimento, de 6,7% em 2022 para entre 1,25% a 1,75% em 2023 e entre 1% e 2% em 2024", referem as 'perspetivas empresariais' relativas ao primeiro trimestre, hoje divulgadas.

Em janeiro, o Fórum tinha antevisto um ano de "fortíssima desaceleração", apontando para uma variação do produto interno bruto (PIB) entre 0% e 2%.

A análise hoje divulgada acrescenta que entre 1999 e 2028, "Portugal deverá ser a terceira economia mais lenta da UE, só um pouco melhor do que a Itália e a Grécia", o que evidenciará as fragilidades portuguesas e a necessidade de reformas estruturais.

"A deterioração da conjuntura internacional de médio prazo não permite que fiquemos à espera de uma recuperação externa plena que não chegará e torna mais imperioso concretizar as reformas estruturais que não tem havido nos últimos sete anos", regista a análise.

O Fórum para a Competitividade estima ainda uma desaceleração da inflação nacional em 2023, para entre 4,5% e 6%, e em 2024, entre 2% e 3,5%, contra os 7,8% registados no ano passado.

"Em Portugal, deverá haver efeitos adicionais decorrentes de uma forte desaceleração do consumo privado, fruto de uma fraca criação de emprego, uma clara contenção salarial e, em especial, a percentagem dominante de empréstimos a taxa variável, ao contrário do que é comum no Norte da Europa", detalha a análise.

Quanto ao desemprego, o Fórum para a Competitividade "antecipa um aumento ligeiro da taxa de desemprego, de 6,0% em 2022 para entre 6,5% e 7% em 2023 e a manutenção deste intervalo em 2024".