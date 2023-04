Atividade da zona euro cresce em abril pelo quarto mês consecutivo e ao ritmo mais rápido num ano

A atividade da zona euro cresceu em abril pelo quarto mês consecutivo e ao ritmo mais rápido num ano, graças ao impulso do setor dos serviços, uma vez que a indústria sofreu uma contração, segundo anunciado esta sexta-feira.

O indicador PMI (Purchaising Managers Index) 'flash' de atividade na zona euro, compilado pela S&P Global - que agora integra o IHS Markit - publicado na sexta-feira, subiu para 54,4 pontos em abril, contra 53,7 pontos em março e acima dos 50 que separam o crescimento da contração.

Este desempenho foi impulsionado pelo setor dos serviços, que registou a sua mais forte subida num ano, enquanto a atividade industrial caiu após dois meses de crescimento.

Segundo o relatório, a melhoria da atividade global está relacionada com o crescimento das encomendas, que aumentaram pelo terceiro mês consecutivo e ao ritmo mais rápido num ano, também impulsionado pelo setor dos serviços.

O emprego aumentou ao ritmo mais rápido em onze meses, com o setor dos serviços a registar a expansão mais forte desde 2007, enquanto a indústria registou um abrandamento.

No que diz respeito aos preços, em abril registou-se uma moderação tanto dos custos de fornecimento - caíram na indústria, mas aumentaram acentuadamente nos serviços - como os preços cobrados, que, no entanto, cresceram bem acima da média histórica do inquérito.

Por detrás desta moderação dos preços está tanto a queda dos custos energéticos como a recuperação das cadeias de abastecimento, o que tem ajudado a melhorar os prazos de entrega dos fornecedores.

Olhando para o futuro, o otimismo empresarial diminuiu em abril, embora tenha permanecido entre os níveis mais elevados do último ano devido a uma menor preocupação com o mercado energético ou com o risco de recessão.