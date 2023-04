Tribunal de Contas vai analisar fundo investigado pela PJ

O Tribunal de Contas tem em curso uma ação de verificação sobre as contas do Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial (FRME), um dos mais opacos instrumentos de apoio às empresas. Lançado em 1998, durante o Governo de António Guterres, foi recentemente alvo de buscas pela Polícia Judiciária nas instalações da Agência para Competitividade e Inovação (IAPMEI) em Lisboa.

“Efetivamente decorreram buscas no IAPMEI. Colaborámos com a Polícia Judiciária na recolha da informação”, confirmou ao Expresso o principal organismo do Ministério da Economia a 14 de fevereiro de 2023. Desde então, nem o IAPMEI nem a sua tutela responderam a mais perguntas sobre este fundo que estará em vias de ser encerrado e cujas suspeitas não recairão sobre o atual executivo. “O Governo não se pronuncia sobre o tema, está em segredo de justiça e reporta-se a factos anteriores”, limita-se a dizer fonte oficial do Ministério da Economia.