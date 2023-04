Porto avança com novo regulamento do Alojamento Local, mas Lisboa adia

As autarquias de Lisboa e do Porto prepararam novos regulamentos para o alojamento local (AL), para fazer a gestão desta atividade e prevendo a atribuição de novas licenças em zonas de crescimento ou a sua proibição em certas freguesias dos centros das cidades. Tanto o município de Lisboa como o do Porto mantêm, assim, o distanciamento que manifestaram, desde a primeira hora, em relação ao programa Mais Habitação do Governo, onde é proposto, entre outras medidas, a suspensão das novas licenças de AL. A diferença é que em Lisboa a proposta de alterar o atual regime de AL foi travada.

A Câmara do Porto está mais avançada, já que tem pronta a versão final do novo Regulamento Municipal para o Crescimento Sustentável do Alojamento Local, que será apresentado hoje na reunião do executivo municipal.