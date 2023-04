Grandes empresas já podem bater à porta da AICEP

Já está em vigor o “sistema de incentivos financeiros a grandes projetos de investimento” que o Conselho de Ministros aprovou no final de março para continuar a apoiar grandes empresas que, por restrições comunitárias, deixarão de poder concorrer aos fundos do Portugal 2030.

Recorrendo a verbas provenientes do Orçamento do Estado e de reembolsos e recuperações de fundos europeus de quadros anteriores, o Governo decidiu alocar até €150 milhões por ano para incentivos financeiros “a projetos com efeito estruturante” que “aumentem a oferta de bens e serviços inovadores, que fomentem a procura de bens complementares noutros setores e que tenham efeitos de arrastamento em diferentes agentes económicos”.