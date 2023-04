Empresas ainda aguardam pelas regras do PT2030

Empresários e seus consultores ainda aguardam pelo conjunto das regras relativas aos novos apoios diretos ao investimento prometidos pelo Governo no âmbito do novo quadro comunitário para 2021-2027. Falta informação básica ao planeamento de projetos, desde o como ao quanto podem obter dos incentivos do Portugal 2030.

Em causa estão os fundos europeus geridos pelos programas Compete 2030 e Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve 2030. Para transformação do tecido produtivo nacional foram anunciados cinco sistemas de incentivos: à competitividade empresarial; à investigação e desenvolvimento; de base territorial; à transição climática e energética, e à qualificação de recursos humanos. Mas só o primeiro é explicado no regulamento dos sistemas de incentivos do Portugal 2030 publicado a 12 de abril.