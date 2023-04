Martin Wolf: Ou há "transformação tecnológica" ou há "armagedão climático"

É preciso apostar em massa numa revolução tecnológica, no horizonte de uma geração, para alcançar as metas globais de redução das emissões de carbono; mas muito pouco tem sido feito pelos estados, defendeu esta quarta-feira o colunista do Financial Times Martin Wolf. E há o risco da emergência de nacionalismos e a fragmentação geopolítica do mundo comprometer a viabilidade dos acordos climáticos.

Martin Wolf, comentador de assuntos económicos do Financial Times, abriu a conferência de sustentabilidade do Jornal de Negócios esta quarta-feira, 19 de abril, com um discurso que coloca a tecnologia como pedra de toque de todos os esforços de descarbonização.

É preciso, diz, uma “transformação tecnológica” da qual nascerá uma “economia completamente diferente da que temos hoje”. E não crê que propostas como o “decrescimento” sejam exequíveis em parte por não implicarem uma mudança nas fontes energéticas.

A urgência é enorme, sublinhou. Estatisticamente estamos a bater recordes globais: o teor de dióxido de carbono na atmosfera nunca foi tão alto como na atualidade, muito acima dos níveis do último milhão de anos. E anualmente, para se alcançarem as metas de mitigação, tem de se emitir menos 22 gigatoneladas de dióxido de carbono, em média, em 2030; e estamos “muito aquém” dessa meta, disse.

É preciso alcançarmos, no espaço de uma década, uma “economia completamente diferente”, “eletrificada, que não implique emissões”, o que envolverá “um investimento gigante” para esta “transição dramática”, disse. Num quadro em que se prevê que a riqueza global cresça cerca de 3% ao ano, “os novos investimentos devem alcançar o pico em 2040”, multiplicando-se 4,5 vezes face aos níveis atuais, estimou.

As políticas públicas, disse, “terão de ter um papel central”, em que os estados, com o seu poder coercivo e financeiro, terão de regular e financiar essa transição. Sem o Estado, justificou, as empresas “vão pôr-se numa situação de grande risco” se enveredarem por essa mudança a expensas próprias quando há estados a abrir os cordões à bolsa para financiar ativamente novas tecnologias energéticas, como os EUA através do Inflation Reduction Act. “Mas no fim de contas terão de fazer esse esforço se quiserem prosperar no médio-prazo”, reforçou.

O esforço de mitigação terá de ser feito, disse, por cinco grandes economias globais: EUA; União Europeia, a China, a Índia, e o Japão, “que podem fazer a maior parte da descarbonização necessária”. Porém, a desconfiança entre nações e a emergência atual de nacionalismos cria “um espectacular problema global”. “Alcançar um acordo eficaz tem estado além das nossas capacidades”, referiu.



“Se mais nada mudar, arriscamos um armagedão climático”, porque “o que foi prometido até agora infelizmente é insuficiente”, alertou Martin Wolf.