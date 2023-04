IT Sector/Lederulite vence Global Management Challenge 2022

A final nacional da edição de 2022 do Global Management Challenge decorreu no início desta semana, em Lisboa e foi disputada por oito equipas de estudantes. Depois de um dia intenso de competição em que as equipas tiveram de realizar cinco tomadas de decisão sobre o futuro da sua empresa, a vitória foi alcançada por quatro alunos de engenharia mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

A equipa vencedora desta 43.ª edição, liderada por Cai Yiwei, já tinha participado antes nesta competição e até tinha chegado à etapa final, sem, no entanto, ter vencido. Contou o seu líder, após o anúncio da vitória, que estavam contentes pelo resultado obtido e por terem agora a oportunidade de representar Portugal na final internacional que se realizará em setembro, na cidade de Luanda, em Angola.

Para trabalhar tiveram “uma start-up que é mais fácil de expandir, já que é nova no mercado. Uma empresa mais madura é mais difícil de gerir”, comentou Cai Yiwei. Como estratégia para vencer a equipa optou por “um plano de produção forte e apostamos em agentes e distribuidores”, revelou. O próximo passo é a final internacional onde irão provar o que vale a gestão portuguesa, frente a equipas oriundas de mais de 30 países.

A final nacional do Global Management Challenge 2022 decorreu durante um dia na sede da Accenture Portugal, em Lisboa, empresa que há mais de duas décadas patrocina esta iniciativa. Foi disputada por oito equipas de estudantes universitários oriundos das universidades do Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro, Nova e Instituto Superior de Gestão. Estiveram representados cursos de diferentes áreas da engenharia e da matemática, de economia, gestão e gestão de recursos humanos. Para chegarem aqui estas equipas de estudantes tiveram de provar o seu valor face às 345 equipas de estudantes, quadros e mistas (englobam estudantes e quadros) que iniciaram a edição de 2022 desta prova.

João Matoso Henriques, CEO da SDG, empresa que há mais de 40 anos organiza esta iniciativa com o Expresso, fez na cerimónia de entrega de prémios, um balanço positivo desta edição, já que contou com mais equipas do que em 2021. Lembrou ainda que a final internacional de 2022 “vai realizar-se pela primeira vez num país do continente africano”. Nesse evento a equipa liderada por Cai Yiwei terá mais uma oportunidade de mostrar o que vale na área da gestão e de trazer o troféu para Portugal, sendo que a última vitória portuguesa ocorreu há dois anos, depois de mais de 20 anos sem uma vitória internacional.