Da fruta à marmelada, passando pelo azeite e gás: veja em que produtos Portugal teve as maiores subidas de preços da Europa

A taxa de inflação anual, em março deste ano, fixou-se em 6,9% na zona euro e em 8,3% na União Europeia (UE), segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal ficou quase a meio da ‘tabela’ na inflação geral, mas houve alguns produtos onde levou o ‘ouro’ da maior subida de preço e outros em que se destacou com alguns dos recuos mais expressivos.

De acordo com os dados do gabinete estatístico europeu, que tem em conta o índice harmonizado de preços no consumidor, ou IHPC - que permite comparações entre Estados-membros, Portugal registou uma taxa de inflação de 8%, abaixo da média do bloco, mas acima da média da zona euro. De notar que, de acordo com o INE, a inflação no país foi de 7,4%, segundo o índice de preços no consumidor.

Mas, na alimentação em particular, Portugal destaca-se com uns quantos produtos em que registou das maiores subidas de preços, ou mesmo a maior, como por exemplo no azeite, nos vegetais e no leite.

Ainda assim, se olharmos para o segmento de “alimentos, álcool e tabaco” como um todo, Portugal apresenta a décima segunda taxa mais elevada (17,3%), com a Hungria a liderar (37,3%) - contudo, a Hungria lidera também a taxa de inflação geral, que passou os 25%.