Lucro do Goldman Sachs cai 19% no primeiro trimestre

O lucro do banco norte-americano Goldman Sachs caiu 19,4% para os 3087 milhões de dólares no primeiro trimestre, face a 3831 milhões de dólares no período homólogo, anunciou esta terça-feira, 18 de abril, devido à diminuição da atividade empresarial.



As receitas caíram 5% para os 12.224 milhões de dólares, face a 12.933 milhões de dólares há um ano.

As despesas operacionais aumentaram 9%, de 7716 milhões de dólares homólogos para 8402 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano.

As refeitas refletem uma perda de 470 milhões de dólares relacionada com a venda do portefólio da Marcus, banco de retalho especializado em crédito aos consumidores.

O segmento de banca de investimento registou uma queda de 26% nas comissões, que totalizaram os 1579 milhões de dólares, fruto de uma “quebra signficativa na conclusão de fusões e aquisições".

A área de rendimento fixo, câmbio e commodities registou uma queda de 17% nas receitas para os 3931 milhões de dólares devido ao desempenho na intermediação de compra e venda de divisas e commodities. A subida das taxas de juro, e o consequente aumento do rendimento nos créditos, compensou em parte esta quebra.

Na área de ativos financeiros a queda foi de 7% para os 3015 milhões de dólares com menos receitas na intermediação de ativos.



No segmento de gestão de ativos e de fortunas, o desempenho foi mais positivo, com uma subida homóloga de 24% das receitas para os 3216 milhões de dólares.