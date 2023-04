Competição geopolítica entre China e EUA pode trazer mais inflação global, avisa Christine Lagarde

A fragmentação que está a emergir com força depois da guerra de agressão russa na Ucrânia e das movimentações em torno de novos alinhamentos por uma multipolaridade geopolítica vai ter “impacto nos bancos centrais”, com “mais instabilidade na oferta global” e risco de “mais inflação”.

O aviso partiu de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), numa conferência proferida na segunda-feira no Council on Foreign Relations em Nova Iorque, que quantifica os riscos: o impacto inflacionista poderá ser de 5% no curto prazo e de mais 1% no longo prazo.