China retalia e "ataca" empresas ocidentais no país

Empresas associadas ao Ocidente de várias áreas estão a ser alvo de bloqueios por parte de Pequim, em resposta à estratégia comum de conter a influência chinesa em setores sensíveis como o da tecnologia.

Segundo o Financial Times desta terça-feira, 18 de abril, o governo de Xi Jinping está a responder ao bloqueio ocidental de várias empresas chinesas através de retaliações cirúrgicas, nos últimos dois meses, a empresas associadas com o Ocidente.



Entre as afetadas estão as empresas de produção de armas Lockheed Martin e Raytheon, alvo de sanções por alegadamente venderem armas a Taiwan, e a produtora de chips norte-americana Micron, atualmente a ser investigada pelas autoridades chinesas.

As autoridades fizeram também buscas e detiveram trabalhadores da empresa norte-americana de assessoria jurídica Mintz e um trabalhador japonês da farmacêutica nipónica Astellas Pharma. O ministério das finanças local multou a Deloitte, sediada no Reino Unido, por um valor recorde de 28 milhões de euros, por falhas em auditorias, segundo o jornal britânico.

E estão ainda em estudo no governo de Pequim formas de evitar que as empresas ocidentais tenham acesso a matérias-primas e tecnologias chinesas do setor automóvel, como as relacionadas com carros autónomos.

O objetivo é evitar retaliações em escala e responder à estratégia ocidental através de ações localizadas, mas as empresas do Ocidente a operar na China já estão a rever planos, principalmente depois das detenções de trabalhadores.