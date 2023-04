Inflação homóloga em França cai para 5,7% em março

A taxa de inflação homóloga em França caiu para 5,7% em março, contra 6,3% em fevereiro, graças a um abrandamento dos preços da energia, disse esta sexta-feira o instituto nacional de estatística francês (INSEE).

O aumento homólogo dos preços da energia caiu de 14,1% em fevereiro para 4,9% em março, o que pode ser explicado pelo súbito pico que tinham experimentado com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro de 2022.

Houve também um abrandamento muito ligeiro nos serviços, com o aumento de 2,9% em março, contra 3% em fevereiro.

Os preços dos alimentos, contudo, aceleraram, tendo a taxa de aumento passado de 14,8% em fevereiro para 15,9% em março.

O aumento dos bens manufaturados foi menos pronunciado (ao passar de 4,7% em fevereiro para 4,8% em março).

Estes números corrigem ligeiramente em alta as estimativas provisórias da inflação fornecidas pelo Insee em 31 de março.

As projeções do Insee, que geralmente coincidem com os números finais, estimavam uma taxa de inflação homóloga de 5,6%, um mínimo desde setembro de 2022, quando também se situava em 5,6%.