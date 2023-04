Do gás à gasolina, dos alimentos ao vestuário: saiba quais os produtos com maiores subidas e descidas de preços

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta quarta-feira, a sua primeira estimativa e o que já se esperava: a inflação em Portugal desceu em março pelo quinto mês consecutivo, com a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) a situar-se nos 7,4%.

É um bom presságio, mas, como sublinha o INE, o recuo da inflação homóloga é, em parte, explicado "pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022” - mês em que se começou a sentir o efeito da guerra na Ucrânia nos preços (que já vinham a subir, ainda que a um ritmo menor, no final de 2021).