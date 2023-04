Dívida portuguesa entre as que mais caem até 2028

Portugal é um dos países do mundo onde a dívida pública mais vai descer até 2028, nas contas do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicadas no “Fiscal Monitor” esta semana. É uma descida de 38,4 pontos percentuais desde o pico de 2020, o ano da pandemia de covid-19 que fez disparar o endividamento público na generalidade dos países. Na Europa, apenas duas economias — Grécia (que teve uma reestruturação de dívida) e Chipre — têm maiores reduções de dívida neste período (ver gráfico).

As projeções da equipa de Vítor Gaspar no FMI colocam Portugal fora do clube dos mais endividados do planeta (em percentagem do PIB) no horizonte dos próximos cinco anos. Em 2024, França passa à frente de Portugal nesse grupo e no ano seguinte é a vez de Espanha e Bélgica registarem rácios de endividamento mais elevados do que o português. O que significa que a economia portuguesa sai do terceiro lugar na zona euro e do sexto mundial dos mais endividados. Para aquele ano, no entanto, o FMI reviu ligeiramente em alta a estimativa de dívida, que é agora de 112,4%, o que a coloca ainda acima da Bélgica, Espanha e França. Em 2028, espera o FMI, a dívida portuguesa ficará abaixo da fasquia dos 100% do PIB — o que não acontece desde 2009 — e retira Portugal do grupo das 15 economias sobreendividadas.