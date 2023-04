Presença internacional, saúde e turismo impulsionam exportações de peixe

As exportações de peixe deverão crescer 15% este ano, para 1250 milhões de euros, estima a Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares (ALIF) em comunicado divulgado esta quarta-feira.

"O setor do pescado português continua todos os anos a aumentar o seu peso económico no país e, sobretudo, as suas exportações: exportámos mais de 1100 milhões de euros em 2022 e, para 2023, prevemos um aumento que pode ir até aos 15%, ultrapassando os 1250 milhões", disse, citado na nota, o presidente da ALIF, Manuel Tarré, da Gelpeixe, citado no documento.

Segundo a associação, o pescado português é atualmente o produto agroalimentar com mais peso nas exportações do país, seguido do vinho, do azeite e dos hortícolas.

E o que contribuiu para o crescimento deste setor? Para o presidente da associação, tem contribuído para este crescimento a presença da indústria portuguesa nas grandes feiras internacionais, como é o caso da Seafood Expo Global, que se realiza pelo segundo ano consecutivo em Barcelona, de 25 a 27 de abril.

Nesta feira, a indústria alimentar portuguesa do mar “vai ter a maior representação de sempre” com 18 grupos empresariais presentes de vários pontos do país e de todos os subsetores da pesca, portos, unidades fabris, aquacultura e comercialização.

“Tem sido também muito importante o processo de internacionalização de várias empresas nacionais e a sua capacidade para se tornarem competitivas no mercado global”, afirmou.

Mas não é só a presença em feiras que deu um apoio ao setor. De acordo com a associação, o aumento da procura também está ligado à "crescente preocupação dos consumidores com a sua alimentação e saúde".

O turismo também deu o seu contributo. Segundo o presidente da associação, depois dos turistas visitarem Portugal e terem contacto com o peixe português “passam a encarar o produto com outros olhos e a procurá-lo nos sítios onde vivem”. Espanha, França ou Itália são os países, segundo os dados da ALIF, onde o produto português se tem afirmado todos os anos através do aumento de vendas.