Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,1% nos EUA em março

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,1%, nos Estados Unidos, em março, três décimas abaixo do que se tinha verificado no mês anterior, anunciou esta quarta-feira, 12 de abril, o Departamento do Trabalho norte-americano.

Em comparação com o período homólogo, o aumento foi de 5%.

Para fazer face à subida de preços, a Reserva Federal norte-americana (Fed) aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, colocando-as num intervalo entre 4,75% e 5% em 22 de março.

Na reunião de 3 de maio, a Fed poderá rever estes números.

O PIB dos EUA cresceu 0,6% no quarto trimestre de 2022, quando no trimestre anterior tinha avançado 0,8%.