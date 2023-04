"A Rússia deve parar a guerra", disse a diretora-geral do FMI na abertura do encontro da primavera

“A Rússia deve parar a guerra [na Ucrânia]. Esta guerra desviou a atenção dos problemas globais. Estas reuniões [do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial] não podem resolver este problema, mas se o problema fosse resolvido isso ajudaria”, disse, esta segunda-feira, Kristalina Georgieva, na abertura da semana do encontro da primavera em Washington das duas organizações, que dura até sexta-feira.

Conspiração de choques ameaça economia mundial

Num diálogo com David Malpass - que está de saída da presidência do Banco Mundial (BM) em julho -, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) não quis deixar de sublinhar a importância da continuação da guerra na Ucrânia para as nuvens negras na economia mundial.

O FMI só divulga na terça-feira o relatório World Economic Outlook com a previsão de crescimento da economia mundial, mas, desde a atualização de projeções em janeiro, que aponta para um ritmo abaixo de 3% em 2023. Apesar do dinamismo do consumo e da recuperação na China este ano, essas tendências positivas não vão ser suficientes para mitigar os fatores negativos em curso “E, mais preocupante ainda, é que nos próximos cinco anos o crescimento deverá andar à volta de 3%”, avançou Georgieva, o que significa que, no conjunto da década, poderá ser o mais fraco desde 1990 a 1999 (então, uma média anual de 3,1%).

Mas a surpresa da invasão russa não veio só. Vivemos como que “uma conspiração de choques”, como lhe chamou David Malpass esta segunda-feira. Depois da pandemia de 2020 e 2021, conjugaram-se com a guerra cinco outros malefícios: o surto inflacionista (quase 9% à escala mundial no ano passado); o aumento dos juros pelos bancos centrais (para contrariar a inflação alta); o impacto do aperto monetário no sistema financeiro (de que alguns episódios recentes nos setores bancários dos Estados Unidos e da Europa foram um sintoma) e na dívida pública de muitas economias frágeis; o custo dos desastres climáticos constantes; e o risco de um fragmentação económica mundial em virtude das divisões geopolíticas crescentes.

O presidente do BM avisou para a emergência de “blocos protecionistas e para a reversão da globalização” e o FMI avança, este ano, com um estudo dos impactos negativos da fragmentação no crescimento mundial. Georgieva disse inclusive que a “fragmentação vai abalar os ganhos das três últimas décadas”. A invasão russa da Ucrânia abriu a porta para o agravamento das tensões geopolíticas internacionais, mas o estudo do FMI sobre a fragmentação centra-se no efeito sistémico de uma divisão do mundo em dois principais blocos económicos liderados pelas duas superpotências geopolíticas, os Estados Unidos e a China.

Divergências perigosas

Este caldeirão de riscos acarreta “divergências perigosas”, avisou a diretora-geral do Fundo. Desigualdades cada vez mais profundas em várias dimensões, incluindo o agravamento da situação das economias pobres. David Malpass chamou a atenção para o aumento do “estado de fragilidade” de imensos países em desenvolvimento.

A lista que é mantida pelo FMI refere nove países com stresse de dívida, que necessitam de resgates ou reestruturações da dívida externa com urgência (em que se incluem Moçambique e São Tomé e Príncipe), e 29 outros em situação de alto risco, com destaque para uma economia africana importante como o Quénia. Georgieva referiu que na quarta-feira realiza-se uma primeira reunião global de credores e devedores no âmbito da Global Sovereign Roundtable, criada em fevereiro.

A política monetária dos bacos centrais mereceu ainda uma declaração otimista da diretora-geral do FMI que considera que é possível lidar em simultâneo com a alta inflação (subindo os juros) e com os riscos de instabilidade financeira. Kristalina Georgieva deu, assim, cobertura às declarações de Christine Lagarde no mesmo sentido na última reunião do Banco Central Europeu em março. No entanto, alguns bancos centrais importantes já optaram por fazer inclusive uma pausa no ciclo de subidas dos juros, como o Banco da Reserva da Austrália e o Banco da Reserva da Índia, em reuniões realizadas já em abril.