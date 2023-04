TAP: quem é o reformado milionário amigo de Neeleman?

Braço-direito de David Neeleman, Maximilian Otto Urbahn era o homem em quem o então acionista norte-americano da TAP mais confiava. Juntos tinham fundado, em 2008, a Azul, a companhia brasileira onde Neeleman, outrora maioritário, tem hoje uma participação marginal, de 4%.

Administrador da DGN Corporation (empresa de Neeleman), Maximilian Otto Urbahn aparece a assinar a proposta de compra da Atlantic Gateway, de maio de 2015, onde Neeleman e Humberto Pedrosa fazem uma oferta não vinculativa de compra da TAP. Um documento onde já aparece o negócio da proposta de troca da encomenda dos A350 da Airbus pelos Neo — mas ainda sem o número de aviões (53) que a TAP acabaria por comprar à construtora norte-americana. Maximilian Otto Urbahn estava nos órgãos sociais da companhia portuguesa, desde o final de 2015, onde assumiu funções relevantes na área da gestão de frota. Aliás, as negociações de Neeleman com a Airbus também passaram por Otto Urbahn, segundo fontes conhecedoras do processo.