Fábrica da Hovione cresce nos EUA

O barulho sincronizado das marteladas compõe o ruído de fundo da fábrica, num compasso metálico que marca o dia a dia da unidade que a portuguesa Hovione tem, desde 2002, em New Jersey, nos EUA. Estão ali as grandes farmacêuticas globais, e a Hovione, líder na prestação de serviços para a nata do sector, intuiu a importância da presença física no mais forte mercado mundial de medicamentos. Ficar próximo do cliente é crítico, sobretudo num negócio muito escrutinado e onde nada pode falhar.

“Foi uma decisão de investimento corajosa e começou por ser uma montra daquilo que Portugal podia fazer”, enquadra Jean-Luc Herbeaux, que lidera a Hovione desde abril de 2022, sucedendo a Guy Villax. De um centro de transferência de tecnologia a unidade cresceu e hoje cobre todo o ciclo de fabrico de um medicamento.