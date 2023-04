Mais doença acumulada, inflação e velhice pressionam a saúde em Portugal

Temos o mais generoso orçamento de sempre para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) num total a rondar os €15 mil milhões — cerca de mil milhões a mais (7,6%) do que a execução estimada para o final de 2022.

O valor é extraordinário, mas enfrenta diversos desafios, numa altura em que a carga de doença dos portugueses aumentou, fruto da pandemia que durante dois anos colocou em standby muitos cuidados de saúde, em que a inflação está a pressionar os orçamentos hospitalares – que todos os anos enfrentam os custos crescentes com tecnologia e inovação nos medicamentos – e face uma população envelhecida e portadora de muitas condições crónicas – a população idosa, com 65 ou mais anos, tem um peso de 23% na nossa estrutura demográfica, segundo dados definitivos dos Censos 2021, com a esperança média de vida a aumentar, mas sem a correspondente qualidade em saúde.

Trata-se de uma avalancha que os sectores público e privado tentam conter. Nunca o SNS trabalhou tanto e nunca os hospitais privados receberam tantas pessoas. No Dia Mundial da Saúde trazemos-lhe um retrato de quanto custa a saúde em Portugal e de para onde vai o dinheiro.