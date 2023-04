Taxa de inflação nos países da OCDE caiu em fevereiro para os 8,8%

A taxa de inflação nos 38 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) abrandou para os 8,8% em fevereiro, face aos 9,2% registados em janeiro, anunciou esta terça-feira, 4 de abril, a instituição com sede em Paris, França.

Em fevereiro, entre os 38 países membros da instituição, registaram-se em 23 países quedas na taxa de inflação. Em 13 a taxa de inflação alcançou os dois dígitos.

Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação em fevereiro foi de 8,2%, menos 0,2 pontos percentuais do que em janeiro.

A taxa de inflação dos produtos energéticos “continuou a recuar na OCDE, ficando nos 11,9% em fevereiro de 2023, em queda face aos 16,4% de janeiro”, detalhou a organização. O ritmo de subida dos preços da energia “caiu em todos os países, exceto na Colômbia e na Polónia, com quedas de mais de 10 pontos percentuais na Bélgica, Costa Rica, Itália, e Japão”.

“Os preços da energia chegaram a cair no Canadá e no Japão pela primeira vez desde o início de 2021 à medida que os preços da gasolina caíam no Canadá e os subsídios à eltricidae e ao gás faziam os preços cair no Japão”, explica.

A inflação nos preços dos bens alimentares também continuou a sua trajetória de queda “pelo terceiro mês consecutivo, a recuar para os 14,9% face a 15,2% em janeiro”.

A inflação subjacente, que exclui bens alimentares e energéticos por serem de preço mais volátil, manteve-se estável nos 7,3% em fevereiro na OCDE.

Nas sete maiores economias globais conhecidas como G7, a inflação abrandou para os 6,4% em fevereiro, face a 6,7% em janeiro.