EDP vende imóveis no Porto por €26 milhões

O Fundo de Pensões do grupo EDP colocou à venda os imóveis e terrenos, localizados na Rua do Ouro, na primeira linha da marginal do rio Douro, próximo da Foz, sendo este um dos locais mais valorizados pelo mercado na cidade do Porto.

A proposta de venda, enviada pela EDP aos profissionais do sector imobiliário, apresenta um valor de referência de €26 milhões e uma capacidade construtiva de 41.500 m2, de acordo com o documento a que o Expresso teve acesso.