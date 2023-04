Zona Euro regista ganhos de 15,3% nas bolsas desde início do ano

O mês de março foi de ganhos nas bolsas apesar da minicrise bancária nos Estados Unidos e na Europa que provocou perdas mundiais acumuladas de 4% entre 7 e 17 de março. Uma queda em apenas nove sessões de mais de 4 biliões de dólares (3,9 biliões de euros). Na métrica norte-americana foram perdas em triliões de dólares.

Os ganhos no conjunto de março permitiram anular quase por completo as perdas de fevereiro e das duas semanas de crise bancária e o índice mundial das bolsas regista uma subida de quase 7% no primeiro trimestre. O melhor desempenho entre janeiro e março coube à zona euro, cujo índice disparou 15,3%. A bolsa de Lisboa esteve muito abaixo deste desempenho médio, com ganhos trimestrais de 5,5% no PSI. As maiores subidas trimestrais dos índices bolsistas na zona euro registaram-se em Milão, Paris, Frankfurt e Madrid, com ganhos de dois dígitos.