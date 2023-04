Juros da dívida portuguesa descem meio ponto percentual no primeiro trimestre

O spread em relação ao custo de financiamento da dívida alemã caiu de mais de 100 para 83 pontos-base entre janeiro e março. Nas previsões do portal World Government Bonds, o spread cai a pique para 60 pontos-base no final deste ano e ficará abaixo ligeiramente do prémio para a dívida belga..

O mercado da dívida pública na zona euro continua a premiar Portugal. Nos onze periféricos do euro, a dívida portuguesa tem, atualmente, o custo mais baixo no mercado secundário e o prémio de risco é o menor. Os juros da dívida a 10 anos, que servem de referência, desceram meio ponto percentual no primeiro trimestre de 2023.

Queda de meio ponto percentual

Depois de uma escalada desde janeiro de 2021 até um pico em dezembro passado no mercado secundário da dívida, os juros (yields) das obrigações do Tesouro a 10 anos desceram de 3,6% no final de 2022 para 3,1% no final de março de 2023. A queda foi de meio ponto percentual durante o primeiro trimestre deste ano. O grosso da redução registou-se em março. Uma descida das yields, apesar do Banco Central Europeu (BCE) já ter subido a sua taxa diretora em 100 pontos-base (1 ponto percentual) no conjunto das reuniões de fevereiro e março.

No mercado secundário os investidores transacionam os títulos de dívida pública que detêm nas suas carteiras, enquanto no mercado primário, os Estados colocam a dívida. O Tesouro português já emitiu 13 mil milhões de euros em vários instrumentos de dívida pública (obrigações, bilhetes do Tesouro e certificados). É mais de 50% do que prevê colocar em todo o ano de 2023. Em obrigações do Tesouro emitiu quase 5 mil milhões numa operação sindicada logo em janeiro e em três leilões em fevereiro e março. A que acrescem seis emissões de obrigações subscritas pela Caixa Geral de Aposentações no valor de 3,7 mil milhões.

No entanto, a descida dos juros no mercado secundário ainda não se traduziu no custo de emissão da dívida, que subiu em flecha de 1,7% em 2022 para 3,5% neste primeiro trimestre, segundo dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Nos leilões de obrigações a vencer em 2032 (que ainda servem de referência para a divida a 10 anos), o Tesouro pagou 3,172% em fevereiro e 3,543% em março. O IGCP ainda não realizou uma operação sindicada para lançar uma nova linha de referência a 10 anos, com vencimento em 2033.

O Tesouro necessita de colocar 24,5 mil milhões de euros em 2023 e de recorrer a 300 milhões de euros da almofada dos depósitos para cobrir 24,8 mil milhões em necessidades de financiamento, abrangendo 12,5 mil milhões em amortizações de dívida e o restante para tapar o défice orçamental do subsector do Estado e refinanciar outras entidades públicas e fundos de resolução (nacional e europeu).

Os investidores abrandaram a pressão sobre o mercado da dívida da zona euro, apesar da continuação da política de aperto monetário robusto por parte do Banco Central Europeu (BCE). Os juros médios, no prazo a 10 anos, para o conjunto da zona euro desceram de 3,39% no final de 2022 para 3,2% no encerramento do primeiro trimestre de 2023. Apesar da posição dura mantida pelo BCE em relação à subida dos juros, os investidores projetam que a taxa diretora atinja um pico no verão. Para a remuneração dos depósitos dos bancos no BCE, as expetativas do mercado apontam para uma taxa final neste ciclo de subidas de 3,55%. Atualmente está em 3%. O que significa um aumento nas próximas reuniões de cerca de meio ponto percentual. As duas próximas reuniões realizam-se a 4 de maio e 15 de junho.