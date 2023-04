Como concorrer aos novos apoios do Portugal 2030?

Nunca um quadro comunitário arrancou com tantos utilizadores registados na plataforma que dá acesso aos fundos europeus na internet. Com o Portugal 2020 a terminar e o Portugal 2030 a arrancar, o Balcão dos Fundos somava, no início da semana, 288.604 utilizadores nesta que é a porta de entrada para submeter os projetos de investimento e acompanhar o estado das candidaturas e dos pagamentos dos apoios europeus.

No final de fevereiro, o Governo anunciou o lançamento dos primeiros concursos do Portugal 2030 até ao final deste mês de março. Desde então, perto de cinco mil entidades já atualizaram os seus perfis no Balcão dos Fundos, em balcaofundosue.pt.