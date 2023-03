Fundo luso-espanhol 33N investe em empresa israelita de cibersegurança

O fundo 33N, um veículo da sociedade de capital de risco 33N Ventures, dos empresários Carlos Alberto Silva e Carlos Moreira da Silva, concretizou o seu primeiro investimento, adquirindo uma participação na empresa israelita Panorays, dedicada a soluções de cibersegurança.

O fundo, que está registado no mercado espanhol e que envolve ainda a empresa Alantra, não revelou nem quanto investiu nem com que participação ficou na Panorays.

A empresa israelita trabalha em soluções para analisar e monitorizar de forma contínua o risco informático de parceiros e fornecedores, procurando detetar ataques externos. Tem escritórios em Israel e nos Estados Unidos e, antes da entrada do 33N, já tinha angariado vários investidores internacionais.

Em outubro do ano passado a 33N Ventures apresentou-se ao mercado com o objetivo de angariar 150 milhões de euros para um primeiro fundo, com investimentos médios de cerca de 10 milhões de euros por investidor.