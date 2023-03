Bancos centrais puseram o pé no travão e moderaram subida dos juros em março

Os bancos centrais tomaram mais de três dezenas de decisões de alteração da política monetária em março. A maioria foi de subida dos juros em 25 pontos base ou menos, com destaque, nas economias desenvolvidas, para as opções de moderação da Reserva Federal dos Estados Unidos, do Banco de Inglaterra e do Banco da Reserva da Austrália.

Já o Banco Central Europeu e o Banco da Suíça (que enfrentou a crise bancária do Crédit Suisse) decidiram por aumentos de meio ponto percentual, recusando um aperto monetário mais moderado.