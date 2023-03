Lisboa é a 67.ª região mais competitiva da União Europeia, Utrecht é a primeira

A Comissão Europeia publicou esta terça-feira o Índice de Competitividade Regional – ICR 2.0, uma versão totalmente revista do instrumento que visa medir as diferentes dimensões de competitividade em todas as regiões da União Europeia.

Entre as 234 regiões analisadas com 68 indicadores anteriores à guerra na Ucrânia, as mais competitivas são Utrecht e Zuid-Holland, nos Países Baixos, e a região da capital francesa de Île-de-France. No final da tabela, estão, sobretudo, regiões romenas e búlgaras.