PRR pagou mais de 70 milhões de euros às empresas numa semana

O relatório de monitorização da Estrutura de Missão Recuperar Portugal à data de 22 de março de 2023 assinala já terem sido pagos 10% dos fundos europeus aos promotores públicos e privados dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (PRR).

Em causa estão pagamentos acumulados na ordem dos 1646 milhões de euros, um décimo deste envelope de 16,6 mil milhões de euros de subvenções e empréstimos da chamada ‘bazuca’ europeia.

Cerca de 15% destes primeiros fundos foram canalizados para as empresas. O destaque vai para o facto dos pagamentos às empresas terem subido mais de 70 milhões de euros, de 183 milhões de euros para 255 milhões, na última semana.

Há seis meses - para termos um ponto de comparação -, os pagamentos acumulados às empresas com investimentos aprovados pelo PRR ficavam-se pelos 25 milhões de euros.

Como o Expresso já noticiou, o impulso veio, sobretudo, dos adiantamentos aos consórcios vencedores do grande concurso das Agendas de Inovação Empresarial que estão a contratualizar os apoios com o IAPMEI com vista a fazer chegar ao mercado produtos inovadores.

Como programado no PRR, a maioria das verbas está a ser canalizada para o sector público.

Por ordem crescente de pagamentos, 11 milhões de euros foram para as instituições do sistema científico e tecnológico; 40 milhões de euros para as instituições da economia solidária e social; 59 milhões de euros para as instituições de ensino superior; 114 milhões de euros para as autarquias e áreas metropolitanas; 136 milhões de euros para as famílias; 217 milhões de euros para as escolas; 255 milhões de euro para as empresas; 299 milhões de euros para as empresas públicas; e 514 milhões de euros para as restantes entidades públicas.