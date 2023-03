Preço das telecomunicações subiu 4,8% em fevereiro, o maior aumento mensal em 27 anos

As contas são do regulador das comunicações, e mostram que em fevereiro os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 4,8%, o que faz com que a subida acumulada dos preços nos dois primeiros meses do ano, seja a maior da União Europeia (UE), na ordem dos 5,1%. Estudo citado pela Anacom, feito em 2023, afirma que Portugal tem e a segunda Internet móvel mais cara da UE.

"Em fevereiro de 2023, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 4,8% face a janeiro. Este é o maior aumento mensal verificado nos últimos 27 anos (desde janeiro de 1996)", afirma a Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações em comunicado.

O regulador afirma ainda que "face a fevereiro de 2022, os preços aumentaram 3,9%, a maior variação positiva desde dezembro de 2016".

Aumento médio em 12 meses é de 1,7%, acima dos 0,1% da UE

Considerando apenas os aumentos ocorridos em 2023, ou seja, janeiro e fevereiro, Portugal registou o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia: 5,1%.

E tendo em conta as atualizações ao longo do último ano Portugal também supera a média europeia.

"Em média nos últimos 12 meses os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 1,7%, enquanto na União Europeia aumentaram apenas 0,1%", sublinha a Anacom.

Segundo a Anacom, Portugal registou a décima maior variação de preços mais elevada entre os países da UE. O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+4,9%) enquanto a maior diminuição ocorreu nos Países Baixos (-3,9%).

Anacom insiste na necessidade de reduzir o prazo das fidelizações

O regulador liderador por João Cadete de Matos avança ainda que "com os aumentos de preços registados em fevereiro, acentuou-se a divergência na evolução dos preços das comunicações eletrónicas em Portugal e na UE, que atingiu 22 pontos percentuais em termos acumulados".



Uma evolução que a Anacom defende que "confirma o défice concorrencial existente no mercado, potenciado pelo regime de fidelizações em Portugal que não tem conduzido a preços baixos". Em fevereiro, a Anacom propôs ao governo uma redução do prazo de fidelização de 24 para seis meses, defendendo que é "urgente" adotar medidas para promover a mobilidade dentro dos operadores.

Portugal com segunda internet móvel mais elevada da UE



"Portugal não é apenas um dos países da UE em que os preços mais têm aumentado. É também um dos países nos quais se paga mais pelos serviços", diz ainda a Anacom. E para se apoiar cita um estudo de janeiro de 2023 com comparações internacionais de preços publicado pela Rewheel, o «Digital Fuel Monitor». Segundo este estudo, "o preço mediano por gigabyte das ofertas de Internet no telemóvel em Portugal era o 2.º mais elevado a nível da UE e o 4.º mais elevado entre os 50 países analisados".

O mesmo estudo refere ainda que Portugal foi o quinto país da UE e o 13.º entre os 50 países analisados onde 25 euros compravam menos tráfego de internet no telemóvel. "Por último, de acordo com este estudo, Portugal é o 4.º país da UE e o 10.º dos 50 países considerados com o preço mensal mínimo mais elevado das ofertas com Internet no telemóvel com pelo menos 100 GB", diz ainda.



A Rewheel constata, diz a Anacom, que, em 2022, "a inflação teve um efeito moderado nos mercados onde existem três prestadores de redes móveis e não teve impacto no caso dos mercados em que estão presentes quatro prestadores". E explica: "na maioria dos mercados com quatro prestadores, os preços das telecomunicações caíram ou não variaram, apesar da inflação rondar os 9%".

Informação atualizada às 12:30.