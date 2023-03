Licenciados ganhavam em 2020 menos 9% do que em 2006

Um crescimento, em média, pequeno, e muito diferenciado. Foi assim a evolução do salário real dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal entre 2006 e 2020. A conclusão é do estudo “A distribuição dos salários em Portugal no período 2006-2020”, publicado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Os números desta análise, que abrange o sector privado e o sector empresarial do Estado - exclui a Administração Pública -, são esclarecedores.

Em termos reais, a remuneração média dos trabalhadores menos qualificados aumentou 14% em termos acumulados neste período, impulsionada pelo crescimento do salário mínimo nacional, sobretudo após a saída da troika do país. Mas, no caso dos trabalhadores com ensino secundário, regista-se uma queda de 4%, com o tombo a atingir os 9% no caso dos trabalhadores licenciados ou com bacharelato. Com os salários mais baixos a crescerem mais do que as remunerações mais elevadas - que nalguns casos até caíram - a desigualdade salarial no país diminui neste período, destaca o banco de Portugal.