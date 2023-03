Portugal tinha 416 mil trabalhadores ‘temporários’ em 2022

Que o mercado vai mudar, as empresas de trabalho temporário (TT) não têm dúvidas. Só não conseguem ainda antecipar quanto. Depois de um perío­do difícil em 2020 e 2021, com a pandemia a limitar a atividade, as colocações realizadas pelas empresas de TT aumentaram 7% em 2022 face ao ano anterior. No último ano foram colocados em empresas utilizadoras 416.419 trabalhadores temporários. Os dados foram esta semana divulgados pela Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE RH) e constam do barómetro ao sector que a associação realiza em parceria com o ISCTE-IUL, numa altura em que se espera que o Presidente da República dê sinal verde às alterações ao Código do Trabalho que impõem limitações ao recrutamento temporário.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.