OCDE vê inflação na zona euro acima dos 6% este ano e avisa que é preciso subir mais os juros

A inflação na zona euro está a abrandar, mas vai permanecer elevada este ano e, em 2024, ainda estará acima dos 2% que servem de referência ao Banco Central Europeu (BCE). É esse o cenário traçado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), no Economic Outlook intercalar, publicado esta sexta-feira.

A OCDE até reviu em baixa a projeção para a inflação no espaço da moeda única este ano, retirando 0,6 pontos percentuais ao número avançado em novembro passado. Só que, ainda assim, aponta para os 6,2%. Além disso, a projeção para 2024 é uma inflação média anual de 3%.

São números mais conservadores do que os do Banco Central Europeu (BCE), que na reunião desta quinta-feira - onde subiu as suas taxas de referência em meio ponto percentual -, divulgou novas projeções. Segundo os técnicos do BCE, a taxa de inflação na zona euro vai recuar para uma média anual de 5,3% em 2023, 2,9% em 2024, e 2,1% em 2025.

A OCDE salienta que “a taxa de inflação está a recuar, mas a inflação subjacente permanece elevada, sustentada por aumentos de preços fortes nos serviços, margens mais elevadas nalguns sectores e pressões sobre os custos derivadas de mercados de trabalho apertados”.