Quando a inflação chega aos cargos

É toda uma revolução aquela a que se assiste quando se navega pela rede social LinkedIn. Nesta montra profissional, tal como no quotidiano das empresas, há cada vez mais especialistas e seniores e menos juniores. Basta pesquisar por “estagiário” para perceber que há poucos e que os que se encontram chamam-se agora trainees (profissionais em formação). Mas não é com a adoção de estrangeirismos para classificar cargos que sempre designámos em português que nos devemos preocupar. É antes com uma tendência que as empresas globais têm adotado.

São cada vez mais comuns os casos em que entre a função que o profissional exerce, o perfil de experiência que detém e o cargo que ostenta há pouco ou nada em comum. Os gurus da gestão chamam-lhe job title inflation (inflação de cargo profissional). É uma tendência global, parece inofensiva, mas tem riscos para empresas e trabalhadores, alertam os especialistas.

