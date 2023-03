Preços dos alimentos sobem mais no produtor do que no consumidor

A inflação tem vindo a abrandar nos últimos meses, mas a escalada dos preços dos alimentos continua sem dar tréguas. A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou de 10,1% em outubro de 2022 para 8,3% em fevereiro deste ano, mas no caso dos bens alimentares aumentou, passando de 19,2% para 21,9% no mesmo período.

O tema está no topo da agenda mediática, com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a avançar com operações de fiscalização nos supermercados e o Governo a falar em aumentos de margens da distribuição. Ainda assim, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que a subida de preço dos alimentos foi mais marcada nos produtores do que nos consumidores, sinalizando que o agravamento de preços na produção não foi repassado na totalidade para os preços de venda aos consumidores.