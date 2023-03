Já há quem recuse numerário. E isso é ilegal

Basta ver as montras para perceber que algumas carteiras encolheram: “Há menos moedas e notas, e se o cliente for estrangeiro nem considera moedas. Cada vez mais a procura vai para carteiras masculinas de 10 por 8 centímetros”, descreve Rosa Diniz, produtora de artigos de couro por encomenda. “A tendência não se aplica às senhoras, que preferem carteiras longas, não são minimalistas”, acrescenta. Mas não é só nas carteiras que se registam diferentes reações à digitalização. Algumas marcas e lojas do país já rejeitam pagamentos em numerário. E isso é uma violação da lei.

“De nada serve o argumento de que as pessoas aceitam pagar com meios eletrónicos se as empresas não disponibilizarem alternativas com numerário”, defende Margarida Zacarias, especialista em Assuntos Financeiros da associação de defesa do consumidor Deco Proteste.