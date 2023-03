Há 29.989 casas à venda na Área Metropolitana do Porto

A Área Metropolitana do Porto (AMP) é formada por 17 municípios, onde vivem 1,7 milhões de pessoas. Segundo a oferta registada no bpiexpressoimobiliario.pt, nesta região do país estão à venda 29.989 casas, das quais 21.857 representam apartamentos e 8132 são moradias. A maior concentração de apartamentos verifica-se nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos e as moradias nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto e Gondomar.

Na AMP, e de acordo com a oferta apresentada no bpiexpressoimobiliario.pt, no domínio dos apartamentos, é o concelho do Porto que mais produto apresenta, com um total de 7946 imóveis. A segunda posição vai para o de Vila Nova de Gaia, com 4129, e a terceira para Matosinhos, com 3080. No total, estes três concelhos somam 15.155 imóveis, que representam 69,34% da oferta.