“É difícil dizer a partir de que nível de juros é preocupante”, diz presidente do CaixaBank

O presidente do CaixaBank, dono do BPI, considera que há espaço para que o BPI cresça, aproveitando a ajuda da casa-mãe, nos “seguros, gestão de ativos e banca privada”.

O CaixaBank tem vários segmentos de negócio. Querem replicar isso em Portugal?

Estamos em processo. Há três pilares diferentes. O primeiro é a capacidade na área dos seguros; o CaixaBank é um banco que comercializa seguros que são produzidos por uma empresa do grupo. É a maior empresa de seguros de Vida em Espanha. Com o BPI, teremos grandes capacidades para melhorar a penetração desta área dos seguros em Portugal, assim como outras áreas, dependendo das necessidades do mercado: a da gestão de ativos, de fundos de investimento e fundos de pensões.