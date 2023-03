Custo da nova dívida pública já duplicou este ano

O custo médio das novas emissões de dívida pública em janeiro e fevereiro saltou para 3,7%, segundo os dados mais recentes da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Em relação ao ano anterior, significa que os juros médios que o Estado está a pagar em cada colocação de dívida este ano já é mais do dobro do registado no ano passado.

No entanto, apesar da subida substancial dos juros pagos, a perceção da dívida portuguesa nos mercados continua favorável. O spread exigido pelos investidores para comprar os títulos portugueses mantém-se estável, abaixo de 100 pontos-base (1 ponto percentual) em relação à dívida alemã, que serve de referência na zona euro.