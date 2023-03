CaixaBank e BPI apostam numa economia mais verde e solidária

José Ignacio Goirigolzarri, que partilha a presidência do CaixaBank com o presidente executivo, Gonzalo Gortázar, tem a seu cargo uma área desafiante: a sustentabilidade e, em primeira linha, a transformação climática.

“Dentro do grupo, quando falamos de sustentabilidade, falamos de ação social, inclusão geográfica, dos mais vulneráveis e de governo corporativo. São as três pernas da sustentabilidade”, afirma o responsável do grupo espanhol que detém 100% do BPI. Puxando a brasa à sua sardinha, Goirigolzarri afirma que “o CaixaBank tem sido o banco líder em finan­ciamento verde e reduzimos os níveis de carbono em dois sectores importantes: transportes e eletricidade”.