Atividade económica em Portugal continua a crescer em março

A inflação continua elevada - apesar de estar a abrandar - e os juros não têm parado de subir - o Banco Central Europeu deve anunciar esta quinta-feira um novo aumento das taxas de referência. Ainda assim, a atividade económica em Portugal mantém-se no verde na comparação com o ano passado, sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal (BdP).

As taxas de crescimento são, agora, menos expressivas do que no arranque do ano, mas em março continuam positivas, situando-se na casa dos 2%. Uma evolução em linha com as projeções para a economia portuguesa este ano, que apontam para um forte abrandamento face à expansão de 6,7% em 2022, mas afastam um cenário de recessão.

Os dados deste indicador foram atualizados esta quinta-feira e, segundo uma nota publicada pelo BdP na sua página na internet, “na semana terminada a 12 de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade similar à observada na semana anterior.”

Apesar de o banco central referir uma taxa “similar”, os dados apontam até para um valor ligeiramente superior. De facto, nessa semana - que abrange o período entre 6 de março e 12 de março –, a média móvel semanal do DEI indica um crescimento homólogo da atividade económica de 2,4%.

Isto quando na semana anterior - que abrange o período entre 27 de fevereiro e 5 de março - o crescimento tinha sido de 1,2%, enquanto na semana terminada a 26 de fevereiro tinha alcançado os 3,7%.

Recorde-se que o DEI arrancou 2023 com uma forte expansão, que se manteve expressivo - acima dos 5% - ao longo do restante mês de janeiro e início de fevereiro, quando já não comparava com um período do ano passado em que tivessem estado em vigor medidas restritivas da mobilidade por causa da pandemia de covid-19. Desde então, abrandou, mas mantém-se no verde.

O DEI é um indicador compósito, calculado pelo BdP, que reúne dados de alta frequência e procura traçar um retrato, quase em tempo real, da evolução da atividade económica em Portugal. Assim, cobre diversas dimensões, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Os dados são habitualmente atualizados à quinta-feira pelo BdP, podendo os valores passados ser revistos pelo banco central.