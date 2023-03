Crescimento económico dos países do G20 abrandou no final de 2022

Nos países do chamado G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o crescimento do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre foi de 0,3% face ao trimestre anterior, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Apesar do crescimento, houve um claro abrandamento, uma vez que no terceiro trimestre do ano passado o G20 registou um aumento de 1,4% do PIB.

No total, o ano de 2022 foi bastante instável para estes países, tendo registado um crescimento de “0,7% no primeiro trimestre de 2022 para menos 0,2% no segundo trimestre, antes de subir e descer novamente no terceiro e quarto trimestres”.

A desaceleração deveu-se, sobretudo, às tendências na China, que representaram quase um quarto do PIB total do G20. “O crescimento na China caiu de 3,9% no terceiro trimestre de 2022 para zero no quarto trimestre, uma vez que a flexibilização das restrições da covid-19 foi acompanhada por uma rápida propagação de infecções que afetaram vários setores da economia”, indica a nota da OCDE.

Mas não foi só a China: na África do Sul, o PIB contraiu-se 1,3%, na Alemanha e na Coreia caiu 0,4%, no Brasil recuou 0,2% e em Itália deslizou 0,1%.

Por outro lado, o PIB cresceu na Indonésia (2,2%), na Arábia Saudita (1,3%) e na Turquia (0,95). Já no Canadá, Japão e Reino Unido, não houve grande variação.

Assim, as primeiras estimativas para o crescimento total do PIB do G20 em 2022 apontam para uma subida de 3,2% - cerca de metade do crescimento alcançado em 2021 (6,3%).

Entre os países do G20, a Arábia Saudita registou o maior crescimento anual em 2022 (8,7%), seguida pela Índia (6,7%), Turquia (5,6%) e Indonésia (5,3%). O Japão registou o crescimento mais baixo (1%).