Tráfego postal em Portugal e cai mais de 4% em 2022

O volume de tráfego postal em Portugal caiu 4,2% no ano passado, em relação a 2021, para os 563 milhões de objetos, de acordo com os dados da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações divulgados esta segunda-feira.

“A dinâmica recente tem sido influenciada pelos efeitos da pandemia de covid-19, que gerou uma significativa contração do tráfego”, explica o regulador. Só em 2022, a Anacom estima que “a pandemia tenha provocado uma diminuição de 7,8% do tráfego, impacto menos severo do que o ocorrido em 2021” (estimativa de 8,1%).

Contudo, “com a eliminação gradual das restrições à circulação ao longo de 2021, o tráfego postal parece ter iniciado um processo de recuperação do choque provocado pela pandemia, apresentando uma diminuição inferior à verificada durante o período em que se registaram as referidas restrições à circulação”.

Por tipo de tráfego, em 2022, o tráfego de correspondências (que representaram 72,8% do tráfego postal total) recuou 5,8% e o de correio editorial caiu 4,6%. Por sua vez, o tráfego de encomendas aumentou 1,7% e o de publicidade endereçada cresceu 4,1%. Já o tráfego internacional de entrada caiu 12,2% e o tráfego do serviço universal (SU) recuou 5,2%.

CTT representa mais de 85% do tráfego postal

Segundo os dados da Anacom, o grupo CTT dispunha de uma quota de cerca de 85,1% do tráfego postal, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) que em 2021. Relativamente ao SU, o grupo CTT detinha uma quota de cerca de 90,4%, mais 0,7 p.p. do que no ano anterior. Contudo, a nível de encomendas, as quotas atingiram os 47,6%, menos 1,8 p.p. que em 2021.

No ano passado os serviços postais contabilizavam 14,5 mil trabalhadores, menos 2,3% que em 2021, em parte devido à queda de 4% dos trabalhadores dos CTT. A proporção de trabalhadores do grupo CTT atingiu no final do período 71,1% do total.

Relativamente aos pontos de acesso, em 2022 o número aumentou 8,7%, ainda que o número de centros de distribuição tenha caído 3,5%. Contudo, o número de estações dos CTT caiu 0,2% devido ao fecho de uma estação.

Houve ainda mais 695 veículos em 2022, levando a que a frota atingisse os 8600, o valor mais alto desde que o regulador recolhe a informação (2002).

Receitas caíram

A Anacom indica ainda o valor das receitas de tráfego postal ao longo de 2022 e estas caíram 0,6%, para 709 milhões de euros.

“Esta diminuição deveu-se à evolução das receitas de correspondências, de publicidade endereçada e de encomendas, que diminuíram 0,1%, 2,4% e 1,2%, respetivamente. As receitas de correio editorial aumentaram 0,8%”, indica o regulador.

Contudo, a receita média por objeto aumentou 3,8%, “tal como vem acontecendo desde 2018”. Em 2022, a subida da receita média deveu-se, sobretudo, ao “crescimento da receita unitária das correspondências (+6,1%), influenciado, entre outros fatores, pelos aumentos de preços promovidos pelos CTT em 7 de março de 2022”.