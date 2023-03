Crescimento das exportações e importações acelera em janeiro

O crescimento homólogo das exportações e das importações de bens acelerou para 14,5% e 10,3%, respetivamente, em janeiro, refletindo em parte efeitos de calendário, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas do Comércio Internacional do INE, "em janeiro de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +14,5% e +10,3%, respetivamente (+9,5% e +9,2%, pela mesma ordem, em dezembro de 2022)".

"Estas variações poderão refletir, em parte, efeitos de calendário, dado que janeiro de 2023 teve mais um dia útil que o mês homólogo de 2022 e mais dois que o mês passado", explica.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, registaram-se aumentos de 14,3% nas exportações e 10,8% nas importações (+7,0% e +8,1%, respetivamente, em dezembro de 2022).

Segundo o INE, em janeiro os índices de valor unitário (preços) registaram subidas de 8,1% nas exportações e de 7,0% nas importações (+9,7% e +12,2%, respetivamente, em dezembro de 2022). Excluindo os produtos petrolíferos, os aumentos foram de 8,1% nas exportações e 5,9% nas importações (+8,4% e +9,1% em dezembro de 2022, pela mesma ordem).

No primeiro mês do ano, o défice da balança comercial registou uma melhoria de 27 milhões de euros face a janeiro de 2022, atingindo 1.963 milhões de euros.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1.325 milhões de euros, diminuindo 35 milhões de euros relativamente ao mês homólogo.

Considerando o trimestre terminado em janeiro de 2023, as exportações e as importações aumentaram 14,3% e 12,3%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2022 (+16,2% e +17,4%, pela mesma ordem, no quarto trimestre de 2022).